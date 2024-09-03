新學年開始 小學生擊鼓明志

【本報訊】悠長暑假已經結束，昨日是全港學生近迎接開學的日子。在上水鳳溪第一小學，不少學生成群結隊，或有家長陪同到學校。校長與老師們亦在校門口迎接同學。有初小學生睡眼惺忪，看似不習慣早起上學，在早會時齊齊「打喊路」。高小的同學大概已經收拾好心情，迎接新一學年。鳳溪一小校長表示，為迎接開學，專門擺設了一面鼓在校門口，鼓勵同學們入校前敲擊，寓意「擊鼓明志」。

一同返校的呂氏兄弟表示，二人已升讀小六，希望日後能升讀一個好中學。另一對姓何的姊妹和李同學結伴返校，姊妹二人表示，開學非常開心能與朋友們見面，也希望來年能升讀鳳溪第一中學。小六的王同學表示，希望日後能在就近升學。

鳳溪第一小學校長朱偉林稱，今年開學特別設置了一面鼓在學校，以迎接同學並鼓勵他們擊鼓。而擊鼓代表一個新學年的開始，開學後要專心讀書。朱偉林稱，擊鼓也屬於一項中國傳統文化，希望讓同學們能更早接觸傳統文化，以培養同學的國民意識。朱還稱，早在開學前幾日，校方就發出通知，以提醒家長和同學，特別是一些跨境上學的同學，在開學首日更要留意交通情況，預留足夠時間到校。

鳳溪一小試行分拆常識科 對於常識課分拆，朱偉林表示，雖然教育局的指引是來年開始分階段推行，但從今年開始，鳳溪一小已將原有的常識科分拆為人文科和科學科。朱解釋，副校長本身在相關課程中有參與，為了配合學校的校程需要，所以今年已開始分拆常識科，希望能通過試行，與業界分享有關教學經驗，讓之後的計劃可以實行得更加順利。朱偉林還表示，希望同學及家長能看得更長遠，要着眼於未來的發展，讓同學們在面對未來的環境前盡量多開闊眼界，多接觸外面的世界。