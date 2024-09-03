小學生缺課兩年 教局發6勸喻信

【本報訊】昨日是開學日，教育局再談及學生精神健康、缺課、學齡人口及三層應急機制。教育局表示，今年推出的精神健康約章已有超過420間學校參與，相信之後參與學校會更多。其次，就一名小學生缺課兩年，局方明言已6次發出勸喻信，希望根本性解決問題。

教育局指，早前推出的《4Rs精神健康約章》截至8月，已經有超過420間學校參與，亦清楚個別學校正進行它們本身不同的學童精神健康支援計劃，相信隨着該些計劃逐步整合，會有愈來愈多學校參與。

評估後不建議發「入學令」 對於一名小學生缺課兩年的個案，當局未有發出具法律效力的「入學令」，局方稱一直有與家長保持溝通，先後發出6次勸喻信，並與不同專業合作，希望為該同學提供全方位協助，並從根本解決其缺課的問題。

有關的初小學生自2021年已長期缺課，教育局表示，在同年接獲並確立個案後，就一直有以電話、家訪、會議及信件等方式多次聯絡家長，更稱過去3個學年先後6次以書面形式向家長勸喻，促請定時安排子女就學。惟教育局接報後只進行勸喻，無按照指引發出警告信或入學令，亦未將個案轉介到其他部門。對此，局方稱一直有作跟進，但評估各項因素後，不建議發具法律效力的「入學令」。