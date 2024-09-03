少子化災難 官津小一縮68班

元朗沙田區最慘 共17校需削減 教育局於昨日出版新一份《小學概覽》，在適齡學童減少的情況下，縮班的情況依然持續。根據《小學概覽2024》，2024/25學年全港官立及資助小學一共縮減68班小一，其中元朗區為重災區，有10間學校縮減一班小一，沙田區共縮減9班小一，涉及7間區內學校，北區內7間學校則縮減8班小一。另外，新學年共有4間學校較去年減少兩班小一，分別為北區鳳溪廖潤琛紀念學校、沙田的香港中文大學校友會聯會張煊昌學校、慈航學校及東區的佛教中華康山學校。

另外，根據《小學概覽》，今年有46間小學只開一班小一，其中有12間原先於2023/24學年開兩班小一，但到2024/25學年變成只開一班，其中包括金錢村何東學校、方樹福堂基金方樹泉小學及福德學社小學3間北區小學；元朗及黃大仙各有兩間；大埔、離島、中西區、南區及深水埗5區則分別有一間學校由兩班小一縮至一班，當中包括預計將於2025年由青衣搬到深水埗的郭怡雅神父紀念學校。另外，2024/25學年有81間學校開兩班小一。

42校反增 灣仔增7班 雖然部分學校有出現縮班情況，甚至陷入「派0班」邊緣，不過亦有42間學校於2024/25學年加開小一班，其中灣仔區有6間學校增加7班小一，而北區有6間學校分別增加一班小一。另外2024/25學年有共有5間小學加開兩班小一，包括大埔五旬節聖潔會永光小學、離島嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學、東涌天主教學校、觀塘香港道教聯合會雲泉學校及灣仔官立嘉道理爵士小學。

教局籲學校合併搬遷 教育局局長蔡若蓮昨日早上出席學校開學禮時表示，預早看到人口下降的情況逐步在小學出現，所以密切留意情況。而學齡人口下降是結構性問題，所以一直以「軟着陸」作為目標，亦有辦學團體主動整合資源。她希望可以通過合併或搬遷，更加服務到有需要的學生，同時提升教學質素。