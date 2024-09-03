圍封舊式公屋氣窗 倡用防火玻璃助採光

【本報訊】房屋署近日在部分舊式公共屋邨張貼有關圍封防火氣窗的通告，有立法會議員於昨日表示對此事很關注。在告示發出後，當區區議會亦聯同有關各方商討與前往樣板房了解工程，並表示可以用防火玻璃進行圍封，以保證透光，最大程度上減少對居民的影響。另外，議員稱房屋署應加強宣傳，讓居民充分了解工程並盡量避免在過年期間施工。

近期房屋署於富山邨張貼告示，指署方須按《消防安全（建築物）條例》為舊式公屋用防火板圍封走廊氣窗。該工程涉及幾十個屋苑，影響範圍頗大，立法會議員楊永杰表示對此事十分關注。楊永杰指，街坊會擔心圍窗後影響通風及採光，但是在保證居民生命財產的大前提下，他原則上也同意有關工程的進行，但希望房署能研究改良方案。

通告發出後，楊永杰曾向房署表達居民擔心的情況，且聯同包括黃大仙區區議員、公屋聯會、房署物業服務經理及富山邨物管公司物業經理對此事進行商討，並對樣板房進行了考察，認為可考慮以防火玻璃替代原先的防火板，以保證透光效果和不影響美觀程度。

籲避免農曆新年前後施工 另外，楊永杰還表示，房署應加強向受影響公屋居民宣傳解說，包括在富山邨平台設置大型展覽，方便公眾認識計劃，同時審慎制訂工程時間表，避免在農曆新年前後施工，影響居民過年。