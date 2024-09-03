公營屋推幸福設計指引 增綠化設施 𨋢內設斜櫈

【本報訊】為改善現有公營房屋的公共設施和未來公營房屋的規劃及設計，房屋局和房委會昨日公布「幸福設計指引」概要。當中涉及8個幸福設計概念，包括設置多功能運動場、增加綠化及社區園圃設施、在電梯內設置斜櫈，以及在大堂加設扶手以方便長者出入等。房屋局局長何永賢表示，團隊去年到訪26條屋邨，訪問超過3,000名居民，總結出8個設計概念，建議興建公營房屋及翻新現有屋邨時作參考。

何永賢昨出席活動時表示，以居民為本的「幸福設計」指引，提出包括升降機內設斜櫈，方便居民靠着休息；信箱旁加設扶手及掛鈎，讓居民取信時暫掛重物；大廈大堂設不同高度的座椅及扶手等；指引亦建議善用屋邨範圍，增設緩跑徑、健身設施、遊樂場及草地；以及因應居民需要放置可靈活擺放的座椅等；加強流動服務車，如醫療車、流動圖書館的配套，例如停靠位置附近設置社交座椅、充電及康體共樂設施等。

何稱該指引詳細解釋了8個幸福概念及衍生而成的超過50個幸福策略，以及170多個設計建議。局方會出版包括「活力健康」、「綠色生活」、「樂齡安居」、「跨代共融」、「家社互聯」、「城市連結」、「增值上流」和「地方形象」，完整全套8本指引書籍，以及一本空間指南，並將於下周四（12日）發布。

迄20屋邨完成園景種植 何又稱期望公營房屋成為社會實踐幸福設計的起步點，將幸福概念逐漸推廣到其他的項目，甚至未來的小區設計。如美化馬鞍山利安邨的大廈外牆，及天水圍天晴邨進行園景改善工程等，於去年至今年度已完成20條屋邨的園景種植美化工作，每年約10條屋邨的外牆粉飾和小型改善工程亦陸續完成。