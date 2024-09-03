貼夫婦資料單張 拘50歲「起底」女子

【本報訊】「起底」問題猖獗。個人資料私隱專員公署昨於新界區拘捕一名50歲中國籍女子，指涉嫌在未經兩名資料當事人的同意下披露他們的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

曾商業合作 攤分利潤爭拗

調查顯示，兩名事主是夫婦，而2021至2022年間女事主與被捕人士曾有商業上的合作。其後女事主決定退出上述商業合作，並與被捕人士就攤分利潤事宜發生爭拗。此後，有人先後在兩名事主所居住的樓層電梯大堂及女事主工作地點大廈其中一個樓層張貼載有女事主個人資料的單張，並要求女事主就聲稱的欠債還款。及至2024年7月，再有人於女事主工作地點附近張貼多張類似的單張，該單張載有兩名事主個人資料、指控女事主詐騙及要求兩人就聲稱的欠債還款。