應用科技 147公私營工地通過評核

【本報訊】為了提升施工效率、保障工友安全，在工地應用科技已是大勢所趨。建造業議會於昨日發表網誌，指直至上月尾，共147個公私營工地已通過評核，獲頒標籤牌匾。網誌又指考察團在杭州參觀了科技企業，對智能機械人可在複雜的工地環境進行勘察印象深刻。

建造業華東考察新能源科技 建造業議會主席何安誠在網誌表示，建造業議會聯同業界代表上月前往大灣區及華東交流，包括在杭州參觀了「杭州宇樹科技」，了解多款機械人和機械臂的發展，尤其對擁有地形傳感、高效運動控制等功能的「四足機械人」印象深刻，能夠在複雜的工地環境進行勘察。考察團亦到訪氫能科企上海重塑能源科技的研發設施及實驗室，科企均利用BIM（建築訊息模擬）、機械人和智慧營運，優化整個建築生命周期管理，在光伏產業的技術和產品開發屢有突破。

考察團亦參觀了兩間龍頭綠色企業在大灣區的廠房，理解新型儲能設備和節能玻璃的最新研發成果；又參觀深能環保龍崗能源生態圈，此項目去年獲頒國家優質工程金獎，透過焚燒垃圾發電，將部分生活垃圾轉化為環保磚和工業用水，轉廢為能。此外亦拜訪中科院深圳先進技術研究院「零碳建築實驗室」，認識測試節能建築科技的程序和標準。何指在全球爭相發展零碳和新能源經濟的年代，香港亦應趕上步伐。