網絡保安遇猛攻 次季事故逾3000宗

黑客趨轉用 AI「武器化」嚴重 網絡保安問題一直為人所關心。香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）昨表示，網絡犯罪利用人工智能（AI）分析和評估，針對本港的網絡釣魚、惡意軟件和殭屍網絡攻擊的趨勢上升。當局為了加強社會各界對網絡安全的意識，3部車身印上「全城攜守網安在手」的電車，由即日起至本月29日，將於港島穿梭電車沿線。

HKCERT表示，今年第二季所處理的網絡保安事故達3,058宗，按季上升27%，其中涉及網絡釣魚的宗數更佔接近六成個案，較其他常見的網絡攻擊如惡意軟件（7%）及殭屍網絡（23%）更多。HKCERT指，AI「武器化」情況亦成為今年5大資訊安全風險之一，尤其因AI在編寫程式的應用，降低了成為黑客的技術門檻。例如黑客可利用生成式AI下達指令，生成惡意程式碼，主導大規模的網絡攻擊。此外，黑客亦可以運用AI產生欺詐數據，影響其他AI的輸出，癱瘓網絡安全措施。

11月首個實境網絡攻防演練 創新科技及工業局局長孫東表示，數字辦聯同香港互聯網註冊管理有限公司、警務處網絡安全及科技罪案調查科和香港網絡安全事故協調中心，上月初合辦了全港首個大規模網絡安全攻防演練比賽，目標希望能提高社會整體的網絡安全水平，並培育網絡保安新生力量，以更好推動香港網絡安全生態圈的建設。該活動也是今年11月香港首個實境網絡攻防演練的前奏，屆時有關活動也將由數字辦牽頭，由多個公營機構和政府部門參與，模擬真實的網絡攻擊，以攻築防。

香港生產力促進局副主席于健安先生則指，HKCERT一直與政府緊密合作，從教育及宣傳方面入手，多管齊下提高市民對網絡安全方面的意識，加強社會整體對於網絡安全事故及違法行為的抵禦能力，包括提供事故應變服務和實務指引；另一方面，推出宣傳教育活動，提醒業界同公眾加強網絡安全措施，保護資訊系統及數據，防範網絡攻擊及詐騙訊息。