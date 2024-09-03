知名美食古廟群 老化乏宣傳配套失分 筲箕灣東大街商重塑 激活旅遊吸客

【本報訊】筲箕灣東大街是一條知名美食街，不過存在街道老化等問題，同時缺乏宣傳及配套，導致未能充分發揮作為地區旅遊資源的作用。東區區議會於今日開會討論如何重塑東大街為東區旅遊熱點，並會提出要改善道路環境、強化廟宇特色及重塑旅遊路段等一系列建議。另外，東區今年新增的吉祥物「東東」深受區內居民喜愛，區議會亦建議在東大街人流聚集區域設置打卡點，推廣東區文化旅遊。

東區區議會於今日舉行會議，討論如何利用東大街的旅遊資源，推動成為高質量旅遊熱點。文件提到，東大街部分行人路路磚鬆脫、下陷等問題嚴重，車路亦有損壞情況，建議重鋪車路、改善行人路情況及修繕兩旁破損的欄杆，為居民及旅客營造更舒適的步行體驗。

另外，東大街一帶有不少古廟，文件建議可利用區內的「一級歷史建築」譚公廟及「二級歷史建築」天后古廟帶出傳統文化。而每年東大街均有盛大的譚公誕節慶活動，建議增設旅遊特色街道，特別是巡遊起步點和終點加設具中國傳統文化特色的「牌坊」，增加東大街的文化特色。

改造電車總站成打卡點 東大街電車總站過去曾是旅客熱門「打卡點」，不過由於電車總站設施老化，漸漸失去特色。區議會建議可參考北角糖水道電車總站及東區民政處轄下休憩處的改造模式，把東大街電車總站打造成以電車為主題的特色打卡設施，注入新活力。

東區今年新增吉祥物「東東」，其親切可愛的造型受到區內居民和大小朋友的喜愛。文件亦建議在東大街人流聚集的區域設置「東東」打卡點，吸引更多年輕人到東大街探索文化、娛樂及休憩。