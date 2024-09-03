近半受訪者指體院對運動員資助不足

【本報訊】香港運動員薪酬低近日引起熱議，有政黨昨公布調查結果，發現近半受訪者認為體院對運動員資助不足，希望政府應提高對本港全職運動員的資助。該政黨認為政府應提供增加收入的渠道，例如教育局可定期邀請運動員演講，商界亦可贊助運動員拍攝廣告或公關工作。

有政黨在8月15日至8月26日以電話訪問1,047名18歲或以上的市民，對體育發展和體院資助的看法。結果顯示接近50%受訪者認為體院資助不足夠，希望進一步提高資助額，近55%受訪者認為政府應大幅度增加相關開支。

半數人不願付費收看奧運 調查結果又發現逾70%受訪者希望政府繼續購買奧運轉播權，若政府不購買下屆奧運，有50%受訪者不願付費收看，該黨認為結果反映市道不景，市民寧願積穀防饑，但若果有關費用改為支持體育行業發展，不願意付費收看奧運的受訪者減至30%，反映市民願意自掏腰包支持體育發展。

該黨議員李鎮強指運動員黃金年齡奉獻在運動事業上，認為政府例如教育局可定期邀請運動員演講；企業可贊助運動員拍攝廣告或公關工作等，讓運動員有更多的收入。對於運動員退役後的生活，他指上市企業要有社會企業責任，可視乎運動員對第二人生的興趣為他們提供職位，若運動員想重返校園，院校可為他們預留學額等。