倡發展運動觀光 提振經濟助救亡

親友教練陪選手到港 住宿消費可帶旺 今年初球王美斯缺陣香港表演賽惹起球迷不滿，之後不少意見認為香港應推動體育盛事。有議員指本港可考慮發展運動觀光，藉舉行比賽吸引各地選手來港住宿旅遊，相信過夜旅客人數會較舉行表演賽好，又建議政府參考外國設基層體育津貼，吸引基層投入運動產業。對於近期熱議香港運動員薪酬低，有議員表明不希望薪酬令運動員有「打工心態」，但認同需補貼生活開支。

表演賽曇花一現 難吸過夜客 身兼中國香港壁球總會主席的議員邱達根昨表示，部分體育項目本身未能做到產業化，但本港可發展運動觀光。他指大型國際壁球青少年比賽有700至800人參加，在港舉行比賽能引人流。他假設一半青年參賽者來自外地，由親朋戚友、教練陪同出席，整個賽季期間酒店住宿及其他消費能帶動經濟。他又以年初美斯表演賽為例，邀請球星作賽一場難以吸引旅客過夜，最終只有主辦方受惠。

被問及本港運動員的薪酬問題，邱指初時本港運動員以兼職形式加入港隊，他舉例兒子非體院運動員但每周練球6天，可見近年運動員競爭激烈。他建議重新審視最低兩級運動員的薪酬待遇及教練時薪，但指出最高級運動員的薪酬獎金為全球之冠。

他同時指薪酬是兩難問題，不希望運動員有「打工心態」，又認為有穩定工資會令運動員「無咗團火」。他指上一代的運動員不是為錢作賽，增加工資不能令運動員成績提升。他指運動員薪酬難與企業看齊，但需要補貼其生活開支。

對於有指本港對運動員的資助是「雞和雞蛋」的問題，他指現時體院對精英運動頭銜有一至兩年緩衝期，即使一年落敗亦有補救機會，指機制有人性、不會令運動員立即失業。他說，以持續性的排名判斷精英級別能解決一半問題，指假如某項目的運動員長期不作賽、沒有成績，則難以被認為是「精英運動」。但他亦指不同項目的商業價值、出路都不同，難以直接比較，明白所有運動員都需要付出時間。

他又關注退役運動員後續發展，指不應令運動員感到被用完即棄，應思考他們30歲後的出路。他指留意到退役運動員會用體院提供的津貼讀書，另有部分人會加入制服團隊。

促參考外地設基層體育津貼 同場的議員梁毓偉指政府可參考外國設基層體育津貼，吸引基層投入運動產業，帶動社會體育氣氛。他指推動運動產業不能只靠個別精英運動員，應讓年輕人及早投入，提高比賽能力。他又留意到不少家長擔心子女未能得獎、加入球隊而卻步，同意應加強運動員生涯規劃。