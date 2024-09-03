活化油麻地街市 蹉跎10年得個「吉」

【本報訊】現時外牆髹上粉紅色的油麻地街市建於1957年，擁有67年歷史，曾是九龍最大的街市，與港島最大的中環街市齊名。然而，具歷史價值的街市建築亦難敵時代變遷，以1939年落成的中環街市曾經丟空多年，至近年才獲活化轉型，加添現代化設備及特色，成為中環的新地標。而面臨出租率下跌及商戶生意轉差的油麻地街市，早於10年前已有立法會文件提出活化改善營商環境，冀救活這座具歷史價值的單幢式街市。

目前的油麻地街市以鋼筋及混凝土建造，原本同名的街市早於1879年興建，惟戰後日久失修殘舊不堪，部分屋頂於1953年7月倒塌，當時政府決定興建一座新街市，整項工程耗資約62萬元，於1957年11月落成。油麻地街市啟用至今保留着當年的建築特色，雖然未有安裝冷氣，惟室內百葉風扇及通風的設計，令室內不至於侷促。然而，街市缺乏現代化管理及無障礙設施，是令其與社區漸行漸遠的原因之一。

擬建玻璃屋頂電梯貨𨋢 本報翻查資料，發現早於2015年發表的《改善公眾街市營運環境研究》，文件點名包括油麻地街市在內的6個公眾街市亟需改善。當中，油麻地的改善建議為活化未予充分利用的空間 （Revitalising），提出的建議包括活化中庭空間，在中庭對上加建玻璃屋頂帶來自然光；移除部分外牆，加強對外街道之連繫；加設行人電梯及上落貨升降機，研究加設經濟通風系統之可行性，優化檔位及上落貨處的設施以及建議活化二樓空置單位。