翻新後空置率未改善 街市裝冷氣意見不一

【本報訊】街市陳舊問題惹關注，政府在2018年預留20億元推行為期10年的街市現代化計劃，以改善食環署轄下公眾街市的設施。按食環署早前的報告，現時已完成更新的街市包括香港仔街市及荔灣街市，而5個街市包括楊屋道街市、牛頭角街市、九龍城街市、葵涌街市及銅鑼灣街市則計劃翻新。但香港仔街市翻新後空置率未能改善，更現退租潮。油尖旺區兩個舊街市的商戶，則對加裝冷氣意見不一，有人認為對生意有幫助，惟亦有人指會增加成本反對翻新。

租戶憂增成本負擔 現時未有安裝冷氣的油麻地街市，進出街市的市民不算多。對於加裝冷氣，商戶卻有不同看法。其中魚檔檔主劉先生認為加裝冷氣會令營商環境改善，即便收取相應的費用亦合理；另一魚檔主黃太則指購物環境也會對生意造成影響，惟她認為街市難以進行大規模翻修，不過進行一些小規模的更新，如在出入口加裝風閘（冷氣），亦能提升租戶的營商環境，產生的相關費用只要合理的話也能接受。

不過，有街市租戶認為加裝冷氣無必要。官涌街市租戶陳先生表示，若加裝冷氣，後續的電費和維護費用會增加，自己的生意規模不大，這樣反而增加了成本，故不贊成加裝。至於同一街市凍肉檔檔主彭先生就指，安裝冷氣後環境會較舒服，相信有助吸引人流。