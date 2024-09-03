食署街市淪死場 篤數掩空置真相

凍結唔放租 檔檔吉舖嘥珍土 市民消費模式改變加上北上成風，致令公營街市日漸式微，空置率高企。本報記者早前走訪兩個食環署轄下位於市區的非空調公營街市了解實況，發覺當中出租率近80%的油麻地街市，有逾三成攤檔處於關閉狀態，部分「吉」檔被人放置雜物，商戶指市民消費模式改變，生意大挫一半。至於出租率逾六成的官涌街市，亦被發現超過80%租戶無營業，空置檔位比比皆是，更有全層空置的情況，惟食環署則以「凍結攤位」美化現況，並指本年度會優化油麻地街市的公廁提升服務水平。有關注團體批評凍結攤檔理由不一定合理，且某些攤檔凍結長達7至8年，質疑浪費寶貴土地資源。

有67年歷史的油麻地街市，屬本港碩果僅存的單幢式街市，更曾於80年代獲評為最高級別的「具競爭力」街市。食環署指截至今年6月共有144個攤檔，出租率高達78%（詳見表）。不過，記者早前在中午時段到現場視察，發覺整個街市至少30%攤檔未有營業，以一樓的空置情況最為嚴重。有菜檔對開的空間連續3個「吉」位被藍色封條圍封，海鮮檔旁也有至少兩檔重門深鎖，招牌亦欠奉，估計已停業。

十室九空 用作擺放回收桶 在該街市經營菜檔的YY指生意較疫情前下跌了50%，現時人們消費模式轉變，例如年輕人很少到濕貨街市，而北上消費成風，打擊傳統街市生意。她坦言生意額下降，過往請兩個工人如今只請一個，但租金人工開支仍沉重，恐難以為繼，直言政府將整個街市收回作其他用途更好。乾貨檔檔主鄧女士亦指港人北上消費影響生意，疫情前每日有4,000至5,000元生意額，如今跌至僅數百元；魚檔檔主劉先生亦指如今環境變差，很多租戶都不願在街市耗下去，選擇外出打工。

改建只樓梯響 租戶候補錢 至於位處高鐵站不遠處，地理位置優越的官涌街市，食環署宣稱出租率亦有63%，更指街市並無空置攤檔。然而，記者當日發現地下的攤檔，只有約20%營業，許多一排排的攤檔整列被封條圍封，個別吉檔內被人擺放了大量尼龍袋，也有「吉」檔用作放置橙色垃圾桶和紫色廚餘回收桶，攤檔不但十室九空，有樓層更是全層沒有營業。

在官涌街市經營菜檔的陳先生指現在生意難做，很少人租攤檔，而且食環署有自己的政策，寧願將攤檔長期丟空也不願租。他透露，食環署在等政府批錢改建官涌街市，「有啲租戶係等緊食環補錢收番啲攤檔，拎咗錢先走。」

監察公營街市發展聯盟發言人吳小姐表示，食環署通常將攤檔凍結以做其他用途，這些凍結攤檔通常不會進行公開招租，但是食環署某些凍結攤檔的理由並不一定合理，或是會出現一些攤檔被凍結7至8年的情況。她指出，就油麻地街市的空置攤檔，目前沒有明確訊息顯示已經進行公開招租，而官涌街市目前則在討論是否將關閉或是改作其他用途。

事實上，去年財政預算案提出研究，把官涌街市改建成為「城市運動體育中心」，食環署和康文署於去年3月28日就改建建議及其擬議工程範圍徵詢油尖旺區議會並獲支持，食環署已於去年4月與全部58位受影響的租戶及租戶代表會面。而據知建築署已於今年5月完成項目的技術可行性研究，並將展開相關工程的設計工作。

食署：工程原因不安排出租 食環署發言人回應指公眾街市部分攤檔因工程或重置等原因不會安排出租，亦有部分攤檔須預留以供受街市現代化計劃、關閉/整合街市計劃或街市改善工程等影響的檔戶搬遷之用，油麻地街市和官涌街市均屬於上述情況。

該署會持續檢視區內轄下公眾街市的空置攤檔，適時將合適的空置攤檔作公開競投。為提升營商環境，油麻地街市一樓廁所於本年度進行優化工程，以提升該署公廁的服務水平，但未有計劃安裝空調系統。記者何永明

油麻地街市：出租率78% 凍結檔27個 油麻地街市：街市內不少攤檔未有營業，亦有連續3個吉位被藍色封條圍封。 兩個市區公眾街市概況 部分攤檔被用作放置紫色廚餘回收桶。（黃仲民攝） 官涌街市：官涌街市有多達80攤檔遭凍結，食環署表示該街市沒有空置攤檔。 官涌街市：出租率63% 凍結檔80個 檔主愁眉