開學首日多疑慮 殺校輕生成焦點

告別漫長暑假，全港中小學生今日重返校園！開學第一日，相信學生們都懷着興奮的心情，皆因未知有何新同學、新老師，又有沒有昔日同窗好友移民？自己是否適應新學年的校園生活？要言之，心情除了興奮，又難掩緊張，同時添了不少疑慮！

開學首日，霎時間多了594所小學、512所日間中學及63所特殊學校的學生（根據教育局網頁資料），交通會否出現擠塞？天文台提醒開學日及打後兩天，日間天氣酷熱，更有驟雨及雷暴！運輸署亦預計路面交通繁忙，建議學生預留充足時間上學；又提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士以及過境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。希望同學們新學年新的開始，一切能夠順順利利，開心上學。

教育局局長昨日出席電台節目時表示，預計學齡結構性人口下降會持續，未來5年將有3至4間中學及小學陸續停辦，包括部分因應跨境學童增加開設的有時限學校。高官指不會主動「殺校」，惟不希望學校因收生不足而「搶學生」，認為會影響學校規劃及加重老師工作負擔，而全面推進小班政策的目標目前已達到約八成半，相信今年後會有32間學校加入小班，明年會再多9間，屆時全港只有約20多間學校未加入。

事實上，本港中小學生流失持續擴大。據教育局公布的《學生人數統計報告書》，2022/23學年流失率為3.99%，以2020/21學年起計算，為近3年新高。2021/22學年流失率為3.64%，2020/21學年為2.24%。本港3年合共流失近6.8萬個中小學生。至於今年有否流失，相信要待開學後一個月才會較準確知道。當局指未來5年將有3至4間中小學陸續停辦，可見未來適齡人口料持續下降。教育局回覆有關查詢，通常都是說家長一直有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動包括轉校、移居內地、海外升學等亦屬常態。

有港島名校校長曾指出，過往均有不少高中學生選擇海外升學，近年流失情況增多，2021/22學年學生流失率更達10%，部分涉及移民或社會因素。他表示，本港出生率持續下降，學界收生挑戰大，提倡倣效新加坡做法，本地中學可招收非本地學生。要言之，就是要拓展學生來源，否則恐怕未來會殺很多學校，學界都不想見到。當局指根據人口數字推算，政府已預計未來學齡人口持續下跌的情況並非過渡性，而是結構性，會從長遠規劃公營中小學學位供應，以「軟着陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育質素和公共資源。當局亦指一直與學界保持緊密溝通，積極呼籲並支援業界及早規劃，例如透過停辦新校、重置、合併等，以有序的方式整合轄下資源。

除了適齡入學人口減少，另一個問題就是學童自殺問題。回顧上個學年初，接連發生多宗學生自殺而引起關注。教育局去年12月初啟動三層應急機制，支援自殺風險較高的學生。高官就指悲劇一宗都嫌多，當局有應急機制在第一時間幫助有需要的同學。但願不要講多過做，務實些關注兒童和青少年成長過程究竟需要甚麼？小班教學照計老師有多些時間關顧學生的身心成長，為何仍然未能營造「開心校園」？