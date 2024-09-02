自成一家：緬甸內戰 北京尷尬

緬甸雖然國土細小，對中國西南邊境的穩定卻非常重要。令人意想不到的是，緬甸陷入內戰至今逾3年仍未結束，給中國帶來的負面衝擊也愈來愈大。

今年1月，緬甸政府軍和反叛武裝之間的衝突加劇，一枚炮彈落在中國雲南省，炸傷5名中國公民。雙方後來在北京斡旋下一度停火，但到了4月戰火再燃，繼續危害中國邊境安寧。更甚的是，美國兩名高級官員上月和緬甸反對派舉行視像會議，承諾將繼續支持他們，意味美國的黑手已伸進緬甸，這對中國西南大後方來說是極其危險的。

事件也凸顯北京對緬甸外交政策的尷尬。緬甸是一帶一路重要戰略布局之一，中緬油氣管道更保障了中國能源進口安全。北京一直希望緬甸政局穩定，可是基於互不干預內政原則，又不能直接出手擺平緬甸內戰。早前中國外長王毅突然訪問緬甸，反映當前的緬甸亂局已超出北京預期，發展到外長不得不親自赴緬、密集會見緬甸多名高管協商的地步，不然中緬邊境隨時要大亂。但之後緬甸戰事依然持續，反映王毅緬甸之行沒有太大效果，所以中國近日又在靠近緬甸的邊境舉行實彈軍事演習。

一般來說，軍隊進行大規模的演習，除了出於軍事訓練的目的，也是要用來威懾敵人。這次中方在中緬邊境軍演就是要發出一個明確的信號：緬甸戰事雙方不要影響中國，北京更不會對美國介入坐視不理。問題是，緬甸軍政府實力太弱，叛軍由多方人員組成，亦沒有能力組建聯合政府，誰最終會在緬甸掌權尚不清楚。

近年中國在海外的利益不斷擴大，緬甸內亂凸顯北京不管是否願意，都應認真考慮是否要重新釐定不干預別國內政原則，以更好地保障中國權益。