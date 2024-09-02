橫眉冷看：移英港人大嘆中伏

很多移民英國的香港人，就像一群懵懵懂懂的肥羊，被趕上輪船運到彼岸，滿以為可以過上樂呵呵的日子，到頭來卻發現上了賊船。整群羊兒甫一抵埗，都被送往牧場，先將身上的厚毛剪下。

英國經濟不景，國家自顧不暇，卻還不斷要掏腰包支持烏克蘭跟俄羅斯打仗。此外，每月又須撥出巨款，援助逃到英國的難民。大英庫房可謂「十個罌兒九個蓋」，根本應付不來。如今工黨取代保守黨執政，搜索枯腸也別無他法，惟有向更多中產階級以至富人下手。據說，英國將大加資產增值稅，由原本的20%，急升到40%至45%，消息傳出後，輿論嘩然，不少移英港人更大嘆「中伏」。

移居英國的香港人，很多都不是窮光蛋，他們資產頗豐厚，原本想在彼岸落地生根，便買入好些房產、股票、債券。如今政府隨時會一聲令下，將資產增值稅大增一倍或以上，譬如以往買下的股票，好不容易獲利一萬英鎊，賣出時卻被割去了四成至四成半的利潤；昔日購入的房子，假如要套現賣出，也是同樣會被宰一大刀。

更無辜的是，英國將會實施全球徵稅，移英港人在當地的資產增值，固然要被暴力徵稅，就算你留在香港的房子、股票，賣出時同樣要交增值稅。全球徵稅和資產增值稅翻倍的政策，都是近期提出，很多香港人移民之前，並無心理準備，原本一輩子的財務規劃，就可能被全盤搞亂了。

部分移英港人在網絡上互相吐槽，有的更打趣說，現在香港樓價下跌了，是高峰期的七折，左右計算，倒不如把心一橫，放棄英國國籍回流香港，買樓收租。這樣做或許心裏更踏實，也更能過上安樂日子。