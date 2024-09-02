香港仔 野豬行車路亂闖 累及兩的士相撞

離去亦難逃厄運 百米外成輪下亡魂 野豬亂闖道路致車禍頻生！一隻野豬前晚（8月31日）進入香港仔鬧市覓食，更走出馬路「掂行掂過」，累及兩輛的士因收掣不及首尾相撞，野豬則安然無恙離去。不過，該野豬最終亦難逃厄運，在100米外遭另一輛的士猛撞，當場肚破腸流慘死。事件中，兩輛首尾碰撞的士之司機，均報稱受傷需送院治療。其後在16分鐘內，再有野豬於香港仔海傍道及鴨脷洲橋道現身，警員到場時牠們已失去蹤影。

前日晚上8時許，一輛的士沿香港仔海傍道快線往薄扶林方向、駛至香港仔避風塘對開，的哥赫然見到路中有一隻野豬漫步，似乎正在覓食，為免撞及牠作出急煞車閃避。豈料，尾隨而至另一輛的士卻收掣不及，「嘭」一聲撞向急煞的士車尾，造成兩車首尾相撞，分別車頭及車尾損毀，該隻野豬則悠然離去。

不過，該隻野豬避過第一次捱撞，卻躲不過第二次，約3分鐘後於距離意外現場約100米外近逸港居對開，另一輛馳至的士撞及該隻野豬，由於撞擊力巨大，牠被撞至肚穿腸流當場死亡，姓吳（59歲）的哥立刻停車報案。

16分鐘內 再接2「豬蹤」報案 事件中，首宗意外的兩名姓黃（48歲）及姓陳（53歲）的哥，分別報稱頸、頭及腳部受傷，俱送瑪麗醫院治理，吳男則沒有受傷。

其後，同晚8時42分及8時58分，再有駕駛人士報案，指在香港仔海傍道及鴨脷洲橋道發現野豬蹤影，惟警員到場時，並未發現野豬蹤迹。8月17日早上，香港仔海傍道3號逸港居停車場，有一隻約半米長野豬徘徊，行為更帶有攻擊性衝向女清潔工、女保安及物管經理。最後，漁護署人員到場捕獲該野豬，並將其進行人道處理。

5日內另2車禍 共5野豬斃命 近期吐露港公路亦發生至少兩宗野豬亂闖釀成的車禍。8月29日凌晨4時許，4隻野豬聯群結隊進入公路快線徘徊，一輛電單車收掣不及撞及其中一隻野豬，姓羅（52歲）鐵騎士倒地受傷。一輛NA47路線龍運巴士亦收掣不及撞向另一隻小野豬，兩隻捱撞野豬即場斃命。另於8月27日上午7時許，一大兩小野豬橫過吐露港公路時，均被私家車撞斃。