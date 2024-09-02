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44歲女子離伊院後失蹤

她最後露面時身穿白色上衣、黑色裙及白色鞋。 她最後露面時身穿白色上衣、黑色裙及白色鞋。
她最後露面時身穿白色上衣、黑色裙及白色鞋。
【本報訊】一名44歲女子成麗琼，於前日凌晨離開油麻地伊利沙伯醫院後便告失蹤，其家人報案求助。成女身高約1.55米，中等身材，尖面形，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿白色上衣、黑色裙及白色鞋。任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請與執法部門聯絡。
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