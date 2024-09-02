9月2日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月02日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
44歲女子離伊院後失蹤
她最後露面時身穿白色上衣、黑色裙及白色鞋。
【本報訊】一名44歲女子成麗琼，於前日凌晨離開油麻地伊利沙伯醫院後便告失蹤，其家人報案求助。成女身高約1.55米，中等身材，尖面形，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿白色上衣、黑色裙及白色鞋。任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請與執法部門聯絡。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240902-0902_00176_246/44歲女子離伊院後失蹤
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc