【本報訊】昨日清晨5時許，據報一輛電單車駛至鰂魚涌英皇道1001號燈位前疑收慢車速，但尾隨的士疑收掣不及，撞向電單車車尾，姓余（47歲）鐵騎士登時人車分離，他擦損手腳，坐於路旁待援。救護員到場把傷者送院救治。警員正調查意外起因。