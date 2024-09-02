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的士撞尾 鐵騎士傷

受傷鐵騎士坐於路旁待援。 受傷鐵騎士坐於路旁待援。
受傷鐵騎士坐於路旁待援。
【本報訊】昨日清晨5時許，據報一輛電單車駛至鰂魚涌英皇道1001號燈位前疑收慢車速，但尾隨的士疑收掣不及，撞向電單車車尾，姓余（47歲）鐵騎士登時人車分離，他擦損手腳，坐於路旁待援。救護員到場把傷者送院救治。警員正調查意外起因。
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