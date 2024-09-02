獲資助106屋苑 1.68萬泊位已裝充電器

【本報訊】為協助現有樓宇的停車位加裝充電設施，政府在2020年10月推出「EV 屋苑充電易資助計劃」。環境及生態局局長謝展寰昨在網誌表示，截至去年12月底截止申請為止，共收到788份申請，環境保護署已在今年第一季完成所有審批，共有724份申請獲批。

年底約3.3萬泊位具備 謝展寰指出，整個計劃可協助約700個現有私人屋苑停車場，共約14萬個停車位在2027至28年度加裝充電基礎設施。截至今年7月底，已有106個屋苑停車場、約1.68萬個停車位完成安裝工程；另有75個屋苑停車場、約1.62萬個停車位已展開安裝工程，今年底會有約共3.3萬個停車位具備充電基礎設施。

他又指，政府另一個方向是透過不同措施牽頭擴展公共充電網絡，並於去年底逐步將現有政府停車場電動車充電服務市場化，預計更多私人停車場營運商亦會在旗下的公共停車場加裝充電器。截至今年6月，全港共有約8,730個公眾充電器給電動車駕駛者使用，較2020年底不足3,500個增加超過一倍。

同時，當局正推動油站營運商於現有油站內可用空間加裝電動車充電器，並在中長線逐步把部分現有油站轉型至快速充電站，以配合電動車普及化，目前已批出兩幅地用作電動車充電站，目標在2027年中前，將香港公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個。