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大廈電箱失火 男子女童送院

【本報訊】何文田街37至47號康園一樓層，前晚9時許失火，冒出大量濃煙，多名住戶聞訊報案求助，消防趕抵後迅速將火撲滅。火警中，25名住戶自行疏散到地下暫避，但一名男子及一名9歲女童，疑因吸入濃煙不適，由救護車送院治理。據了解，大廈樓層走廊一個電錶箱，懷疑因電線短路引起火警。
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