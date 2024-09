東呼即應：水務署拒釋PFAS具體數據 市民飲用蒙在鼓裏

無法提供檢驗 化驗所致歉

本報早前向水務署查詢,有否檢測本港食水的PFAS含量,署方回覆表示,自2013年已開始抽取食水樣本作有關檢測,過往結果顯示本港水塘樣本的PFAS物質含量處於極低水平,食水可安全飲用,但表示無法提供相關物質的具體含量;本報亦就此接觸過兩間化驗所,有意檢驗本港食水,當中包括規模極大的SGS,卻獲回覆「Sorry to inform that its out of capacity」,即表示無法提供此項檢驗服務。