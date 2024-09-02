醫健：藥到病除：淺談「脷底丸」的原理和注意事項

醫護人員經常說的「脷底丸」，其實是硝酸甘油（Glyceryl Trinitrate），它是一種血管擴張劑。當心絞痛患者因做劇烈運動等原因而心臟肌肉缺氧，胸口感到疼痛或有壓迫感時，服用硝酸甘油可令心血管和周遭血管擴張，從而令更多血液流至心臟以供應氧氣，同時減低血壓，減輕心臟負荷。由於硝酸甘油經舌下吸收後能快速進入血液並使血管擴張，不用經腸胃吸收或肝臟分解，所以硝酸甘油是心絞痛患者的救命藥，理應隨身攜帶，以確保心絞痛時能即時服藥。

那麼服用硝酸甘油時有何注意事項呢？當心絞痛患者出現胸口痛、呼吸急促、像被重物壓着胸口等症狀時，應即時坐下，再放一粒硝酸甘油藥丸在舌下，然後用口水溶解藥丸進行吸收（如果口水分泌過少，可飲小量水以濕潤口腔）。倘若5分鐘後，症狀仍未消失，可即時服用第二粒藥丸，若症狀仍然存在，就要馬上叫救護車，並服用第3粒藥丸。若症狀在服用藥丸期間已消失，可即時吐出藥丸以減低頭痛等副作用。由於硝酸甘油可令血壓下降，患者應坐下休息和緩慢起身，以免出現暈眩的情況。

開封後8周須棄置 另外，藥丸應儲存在原本的茶色玻璃樽內，避免陽光直射，並放在陰涼地方，不要放在衣物口袋裏，以免藥丸因體溫過高而加速揮發。此外，每次開瓶後都要關好蓋子，以保持藥效。首次開瓶後，8星期後必須棄掉藥丸。

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