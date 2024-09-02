劏房廁所無門鎖 媽媽困情緒枷鎖

居所狹小缺獨立空間 私隱度安全感淪奢談 「廁所門無鎖，孩子隨時都可以開門」、「孩子睡在上層，兩夫婦沒有正常溝通和『夫妻生活』」，木門之後，部分基層生活在欠缺安全感及私隱度的環境，抬頭只見一堆晾曬衣物、隨時倒塌的雜物。有學者指劏房環境令部分人沒安全感或會誘發情緒疾病，或令情緒病患難以康復。

深水埗社區互助中心、社築同夢社區發展服務舉辦「空間窒息」攝影展，透過媽媽及家人的視覺，訴說劏房女性的故事和心理需求。參與攝影展的Cherry在劏房居住了6年，她指如廁或更換衞生用品時，孩子可能會出於好奇開門，令她覺得沒有安全感。亦有劏房媽媽在視像訪問中表示，他們居住的房間沒有房間間隔，兩夫婦沒有正常的夫妻生活，即使想大吵一架亦要壓抑情緒，避免影響孩子。

隔音差反捱鄰居罵 陷思覺失調 香港中文大學社會工作學系講師丁惟彬指出，劏房環境令部分人沒安全感，或會觸發情緒問題、而且難以復原。他舉例，有患妄想症家長因劏房附近有性工作者出沒、嫖客打量兩名女兒並向其吹口哨，因此時常擔心丈夫會光顧性工作者及女兒安危。另一例子指劏房隔音差，有媽媽曾要求鄰居降低聲量而被粗言辱罵，最後演化為思覺失調，每當附近有人經過或發出聲音都會被刺激。

劏房媽媽Cherry指欠缺儲物空間，下班下課後即使是一個書包、一對鞋已能令空間非常雜亂，有時寧願在公園流連亦不願回家；而另一位媽媽可兒則指兒子喜歡砌積木，每次完成作品後都要拆掉實在可惜；亦有媽媽指自己「貪靚」，但在劏房環境下沒有心情化妝打扮。

本土研究社成員陳劍青指出社區客廳着重社群共融生活，但忽視私人空間的重要性。他引述2021年數據指出當時有3.4萬劏房兒童，他們長大後需要空間存放私人物品。他建議當局租用俗稱「死場」的高空置率商場作私人儲物空間，指只是「一張梳妝台」亦有幫助。丁補充，情緒病患者或康復者會因為社交方面的擔憂而拒絕使用相關設施。

過渡屋沒房間隔 團體斥難解困 被問到應否先搬到公屋改善居住生活環境，劏房媽媽們均指跨區上班上學及覆診問題，另指過渡性房屋同樣沒房間間隔，私隱度同樣不佳。丁表示，有案例指出社區房屋只能住3年，不保證上公屋，住戶或面對須搬回劏房的期望落差。他又指以過渡性房屋解決問題是太簡單化，須保障兒童健康成長發展的權利，需要反思「為何過渡性房屋一定要在偏遠地區？」

陳則認為政府10年建屋計劃「有水分」，部分發展土地面積由棕地改為發展商預留土地，未來不一定兌現承諾。他另外指出居住在100呎的劏房亦不見得是優質，不應以面積定義「劣質劏房」。他說2021年有210萬家庭住在小於200呎的單位，但只定義70呎以下的劏房的話只包括當中一成人，指政府或只是設下一個容易達到的政策目標。