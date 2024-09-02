臍帶血南下 兒童醫院：化驗室符合儲存條件

【本報訊】香港兒童醫院早前計劃為一名本地5歲、患重度地中海貧血的女童進行血幹細胞移植，並在7月底將她胞弟在廣州儲存的臍帶血造血幹細胞運送到港，目前儲存在院方幹細胞移植化驗室，預計10月為女童進行移植。該醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才表示，臍帶血造血幹細胞要在低溫狀況下保存，而且運送過程除須符合法例，衞生、安全亦極為重要，強調化驗室絕對符合儲存所需的極低溫及無菌條件。

環境需極低溫無菌 鄭偉才解釋，臍帶血造血幹細胞在低溫狀況下會進入冬眠狀態，若存放在室溫，炎熱天氣下，細胞容易死亡，對移植並不理想。因此，要將造血幹細胞保持在安全、無菌、低溫的狀態，方可運送至香港。抵港後，儲存方面亦須符合極低溫及無菌條件，臍帶血中的造血幹細胞須儲存在極低溫的液態氮儲存裝置內，而化驗室會確保所有幹細胞儲存得安全、妥善，且合乎標準。

兒童醫院是本港唯一提供兒童造血幹細胞移植的中心，每年進行約40至50宗移植。另外，醫院提供全港性初生嬰兒篩查，涵蓋在公立醫院出生的所有嬰兒。現時篩查項目包括26種代謝病、嚴重複合型免疫缺乏症、脊髓肌肉萎縮症等。