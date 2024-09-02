醫管局藥物送遞服務 下周二擴至114藥房

【本報訊】醫院管理局進一步擴展「藥物送遞服務」，由目前將藥物送遞到指定地點，如住所或辦公室，本月10日（下周二）起於大型連鎖藥房約114間分店亦會設立「社區取藥點」供病人領取藥物，不過被列為「危險藥物」則不能在社區取藥點領取。服務對象為醫管局轄下醫院及診所的急症室、專科門診、普通科門診或出院病人，使用時必須透過局方應用程式「HA Go」。局方計劃未來或會繼續拓展取藥點，例如與非牟利機構藥房合作，方便病人取藥。

料求診後翌日送達 醫管局總藥劑師崔俊明表示，病人如要使用送遞服務在社區取藥點取藥，則每張處方不論藥物數量、重量、大小或種類，劃一收費65元。不過如相關藥物被列為「危險藥物」，則未能透過計劃在社區取藥點供病人領取。

另外，由於藥物預計會在病人求診後翌日才會送達，故患者家中需要有足夠劑量，應付新藥送抵前的時間，才可使用服務。若患者需要新處方或即時服用的藥物，則未必能使用該服務。

崔續指，藥物送抵社區取藥點後，會由藥劑師檢查有否破損等，而病人亦會在HA Go上收到取藥通知。病人取藥時，需要出示HA Go的取藥二維碼，藥劑師會在病人面前打開包裹，並由病人核對後簽收。若病人有疑問，亦可向藥劑師查詢。