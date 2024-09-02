脆性骨折 個案14年增5成 死亡率高於癌症

近半短期二次發生 倡檢測篩查莫再等 香港脆性骨折14年間增長超過五成，脆性骨折可被視為「骨衰竭」。香港骨質疏鬆學會昨日發布一項報告指出，近半二次脆性骨折在短期發生，會對患者造成嚴重損傷。同時，在一些部位的骨折還極易造成患者死亡，死亡率甚至高於一些癌症。醫生表示，若能進行適當檢測，則可減少很多骨折個案。

香港骨質疏鬆學會會長張正龍表示，在2004年至2018年間，香港脆骨性骨折個案就從5,596宗上升至8,465宗，10年間增加了51.2%。當中，髖部骨折個案在2018年至2023年間也有上升趨勢。不過在疫情期間由於出門頻率減少，個案宗數亦有些許減少。去年髖部骨折的個案達到7,552宗，較2018年增加了437宗個案。

髖骨折患者 近半5年內亡 張正龍指出，髖部骨折是最常見的脆性骨折，同時後果亦是最為嚴重的，並且有約10%的髖部骨折患者會再次發生髖部骨折，通常於另一側髖骨再發。

張引用一項研究指出，發生脆性骨折患者，最初兩年再生另一脆性骨折的風險，是一般骨質疏鬆症患者的5倍以上。就本地來說，2004年至2018年所有50歲以上人士因髖部、橈骨或肱骨骨折入院個案分析，近半二次脆性骨折在短期發生。他續指，在脆性髖部骨折患者中，49.9%患者都在5年內死亡。

香港骨質疏鬆學會理事葉大鵬醫生表示，骨質疏鬆在最初難以被察覺，過半患者沒有任何症狀，當中的高風險人士，如長者應接受骨質密度全面檢查。葉建議，通過雙能量X光吸收測量儀（DXA），檢測篩查有助及早發現骨質疏鬆症患者，能及早接受治療降低風險。

需長期治療 不宜自行停藥 葉大鵬又提到，目前本港可用於治療骨質疏鬆的藥物大致有兩類，抗骨吸收藥物（被動式）和成骨藥物（主動式）。抗骨吸收藥物還分為溫和與強效，在減低骨折的療效中，溫和抗骨吸收藥物能減少最高39%非脊椎骨折，強效則最高能減少70%脊椎骨折，成骨藥物對脊椎骨折最高則能減少75%。

葉續指，接受骨質疏鬆症治療的患者每隔一至兩年應與醫生檢視治療方案，且不宜在沒有醫生建議下停止用藥。他指骨質疏鬆症需要長期治療，不然可能導致骨質密度在短時間內劇烈流失。他還表示，脆性骨折可導致一連串嚴重的併發症，甚至引致死亡，應教育市民將脆性骨折視為骨衰竭，讓公眾能認識到疾病的嚴重性，從而主動進行篩查。