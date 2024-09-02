有營鮮奶埋殘忍真相 母牛乳腺發炎周身傷

每隻日日揸50公升 幼年逼懷孕輸精 牛奶有豐富的營養，不少人都有喝牛奶的習慣，不過不時有黑心養殖場被爆出以不人道手法養殖乳牛，有動物保護團體指出，牛隻終生被困養在現代工業化農場當中，強迫懷孕以產出牛奶，乳牛被強迫揸奶更有機會引致乳腺發炎的情況亦屢見不鮮，甚至當乳牛在4歲產奶量開始下降時，就會送到屠宰場出售。而近年素食風氣盛行，不少人會以豆奶、杏仁奶等植物奶取代牛奶。有營養師指出，豆奶及牛奶均可提供豐富蛋白質，不過豆奶當中的鈣含量會較少，建議可選擇額外添加鈣質的豆奶，或進食傳統方式製作的硬豆腐，來額外補充鈣質。

「地球共惜」項目經理馬子琪指出，現代工業化的農場追求效益，母牛在農場的一生就如產奶機器，農場在雌性牛隻一至兩歲時便以機械插入其子宮導入精液來令其受孕，分娩後隨即會與寶寶被迫分開。馬子琪續指，大自然當中母牛每日大約生產8公升的牛奶，工業農場則要母牛每日生產30以至50公升的牛奶，令母牛身體虛弱，患有乳腺炎的情況亦很常見，而當母牛成長至4歲左右，隨產奶量開始下降，未能達到標準的母牛便會被送到屠宰場。

黑心農場無麻醉剪尾斬角 馬子琪續指，不少工業農場的飼養環境相當惡劣，例如沒有足夠的地方讓牛隻活動，更有濫用抗生素、止痛藥等情況；另外因為飼養環境擠迫，有農場會將牛角斬去及將牛尾剪去，以免牛隻在生活或打鬥時弄傷同伴，但過程當中不會進行麻醉，令牛隻劇痛難當，剪去牛尾更會令牛隻無法驅趕昆蟲，同時亦會影響牛隻的心理健康。

而近年素食風氣盛行，不少素食者會選擇以豆奶等植物奶取代牛奶。尚營坊高級營養師Thomas Lee表示，豆奶及牛奶均可提供豐富蛋白質，分別為大豆蛋白及奶蛋白，尤其是本來患有乳糖不耐症的人士，飲用牛奶後會出現不適的情況，亦應嘗試飲豆奶取代牛奶。

籲豆奶加豆腐 代牛奶補鈣 至於杏仁奶等其他植物奶的選擇，Thomas指出杏仁奶營養成分主要為脂肪及小量蛋白質，其蛋白質不及豆奶豐富，所以以吸取蛋白質而言，素食者通常都會以飲用豆奶作首選。

Thomas亦提醒，豆奶難以完全取代牛奶。相較牛奶，豆奶當中的鈣含量較少，可選擇額外添加鈣質的豆奶，另外亦可以從其他食物當中攝取鈣質。最容易的方式是進食以傳統方式製作的硬豆腐，因為製作過程中加入用來幫助豆腐凝固的石膏粉，令豆腐中的鈣質含量飆升，而進食大量蔬菜亦可攝取足夠的鈣質。