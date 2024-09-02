呻庫房投入有限 創科局促社會資本參與

【本報訊】本屆政府推動創新科技發展，創新科技及工業局局長孫東昨在電台節目上表示，創科已有不錯開局，但在教育、福利等開支不能減的情況下，財政方面投入創科有限，長遠要將創科發展轉化為經濟增長，增加創科資源。

孫東稱，政府在財政上面對挑戰，認為政府要發揮引導作用，鼓勵社會資本參與，同時以高質量發展；指GDP增長將有利增加創科資源，「將餅做大」，形成良性循環。他又指，當局已從上游開始建立創科生態，包括設立Inno HK和生命健康研發院，另外透過產學研1+計劃鼓勵科研成果轉化。

政府目標在5年內要引進100家重點企業，孫東指已提前在兩年內達成，下一步是協助企業落地開業，參與香港高質量發展；同時繼續有不少企業表示有興趣了解香港或來港發展。他看好本港新產業發展，認為本地要增加應用場景及有相關政策引領，例如推動智慧城市。

59企業進駐河套區3大樓 就河套港深創新及科技園香港園區方面，孫東指首3座大樓最快今年底落成，目標在數年內建成首批合共8座大樓。園區將採取4大方向，包括建立世界級產學研平台；具有國際競爭力的產業轉化基地；成為匯聚創科資源高地，以及成為國家新制度新政策試驗地。局方今年年底將公布詳細內容。他又指59家企業將進駐首先落成的3座大樓，當中三成首次來港。

創科局及內地就促進創新要素在河套合作區實現跨境便捷流動交換意見，探討內地醫療數據和生物樣本跨境流動到香港園區，孫東稱進展良好，國家會繼續支持本港的創科發展。