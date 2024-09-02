港經濟圖添新動能 寄望大灣區助力

【本報訊】政府力推香港發展為國際創科中心，但缺乏人才及創科企業。有財金官員相信隨着創科企業相繼落戶香港或擴大在港的營運，結合大灣區高端製造業優勢及創新力量，必定會為本港經濟增添新動能。

財金官員昨在網誌中指出，過去9年，政府投放了逾2,100億元推動創科發展，加快推動整個生態圈的更蓬勃發展，又指世界知識產權組織（WIPO）上周發表年度全球創新指數的全球百強科技集群排名，深圳—香港—廣州科技集群連續5年蟬聯全球第二位，僅次於東京—橫濱科技集群。

冀吸澳洲科企到港落戶 提及本周將出訪澳洲墨爾本和悉尼，該官員指此行加強與澳洲的經貿、金融和創科的聯繫和合作，開拓更多商機，希望做到「主題式招商引資」，與當地的生物醫藥科技、新能源、金融科技等領域的創科企業交流，認為香港作為聯通內地和世界的「雙向門戶」，是科企拓展整個區域和內地市場的理想平台，希望行程中可介紹香港發展的戰略優勢，有利科企作出落戶香港或擴大在港營運的決定。

該官員又指香港要發展為國際綠色科技和綠色金融中心，此行希望為綠色科技發展推動更多交流與合作，又指澳洲是香港經貿往來的重要市場，去年從澳洲進口到香港的貨品價值合共有148億元，當中去年從澳洲進口的葡萄酒總值逾14億元，認為香港的空運網絡、完善的倉儲設施配套及高效的清關程序，可讓香港成為高價值產品最具成本效益的集散及轉運中心。