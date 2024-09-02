經濟轉型焗承受 掩飾倒閉潮搵藉口

方向欠奉市民愁 促高官減薪助庫房節流 本港經濟復甦緩慢，零售、餐飲業甚至建造界亦叫苦連天。有政黨直指政府近日不斷強調現在是「經濟轉型期」、「洗牌期」，但既沒告知市民經濟轉型的方向，亦沒有在社會展開相關討論，探討香港未來的優勢所在或有哪些地方需要加強以配合轉型，令不少市民質疑「經濟轉型」只是掩蓋市道不景、商舖倒閉情況的藉口，同時建議公務員人手及高官減薪，為政府節流。

有政黨昨發表對未來施政方針提出60項建議，該黨引述數據指本港經濟反彈乏力，零售及飲食業經營困難，大批市民離港旅遊，令本地消費持續疲弱，又指最新零售業總銷貨額再錄跌幅，反映新增個人遊城市已沒以往萬試萬靈的效果，而本地不少有消費力的港人已移民，餘下有消費力的，不少都會選擇等待外遊旅行時才花錢。另外，社會氣氛長期持續壓抑，在港生活不開心，也是香港市民選擇減少本地消費的原因，認為政府必須正視。

倡社會就未來路向作辯論 針對經濟疲弱，該黨除指市民對政府強調「經濟轉型期」、「洗牌期」的質疑外，希望政府能提出清晰的圖像和方向，並容許社會就香港未來的路向作辯論，以免最終在毫無方向下原地空轉，不停推出頭痛醫頭的短視項目或落入如「全年有210項盛事」般的數字遊戲中，相信「趁墟經濟」並不是香港經濟的出路。

疫後經濟正在轉型階段，零售及餐飲業數量大減，該黨建議政府應為中小企提供更多協助，降低企業轉型的額外開支，使企業在難關中尋找新出路。同時，繼續延長中小企融資擔保貸款的還款寬限，使一眾中小企更容易渡過難關。該黨指面對現時本港的經濟困境、民心渙散、欠缺凝聚力等情況，該黨感到相當憂慮，期望政府在尋求經濟發展的同時，必須關顧現時中小企及市民所面對的燃眉之急。

檢討規劃 暫緩中部大填海 該黨指政府應善用資訊科技發展，同時檢討及研究現時政府不同職系人員的編制及其工作安排；完成檢討前，應凍結公務員招人手、停止開設編外職位，務求減少政府架構架床疊屋的問題，並精簡公務員人手，又建議高官減薪，為政府節流。

在發展規劃方面，該黨指香港急需進行具底線思維的中短期策略規劃檢討及2050年策略規劃，而所謂「底線思維」規劃檢討，就是因為種種發展問題要放棄或修訂一些計劃。港鐵需要長遠發展規劃及龐大投資，由於暫緩或放棄中部大填海，但要推動南北鐵路走廊及北環綫等。