初小生缺課近3年 教局無發入學令 突更新指引 刪相關「六個月」時限

【本報訊】有傳媒揭發一名初小學童自2021年底起長期缺課，但教育局接報後只向家長發出書面勸喻，並無按指引在第二個月月底發出「警告信」及在第六個月月底發出「入學令」。教育局則在日前（8月30日）向全港中小學發通告更新指引，當中刪去相關時限，僅稱會考慮向家長發出警告信，及根據個案的情況和進展，向家長發出入學令。

翻查教育局於2009年發出的通告，當中指如輔導工作未能有效使學生重返校園，會在接獲申報的第二個月月底，向家長發出警告信。倘若缺課情況持續，會在其後的每個月底發出跟進警告信。如家長仍不予理會便會在第六個月月底，根據《教育條例》（第279章）第74條發出入學令。

稱考慮個案情緒 亦無發警告信 教育局表示，經評估及考慮個案的家庭背景、家人與學生情緒狀態後，認為自2021年底長期缺課的學童情況不建議向家長發出警告信或入學令，專業團隊將透過其他方法繼續幫助學生及家長。翻查過去的立法會文件，教育局於2018年曾指近年的個案中，許多時並非因為家長堅持不讓子女上學，而是家庭或學生本身出現困難、在學習或社交上未能適應、習染不良行為，或受精神、心理困擾等問題，發出入學令並不能解決他們的問題。

議員轟局方嚴重失職不負責任 議員狄志遠受訪時批評教育局嚴重失職，指學童兩年無上學是絕對不能接受。他又認為未經諮詢更新指引，是將處理缺課的責任推至學校。至於當局更新指引取消時限，狄直言是不負責任，批評局方在過去17年都原地踏步。