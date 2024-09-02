調查：中學生幸福感水平一般 25%現中度至非常嚴重抑鬱

【本報訊】學生暑假後回到校園，學生精神健康及功課壓力等問題再度令人關注。有機構昨公布調查顯示，中學生的幸福感只屬一般水平，以5分為滿分，平均分為2.63分。另外有逾五成受訪學生經常責備自己，自我批評達到中至高度；有約兩成出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀。該機構認為，青少年求助意欲低，建議政府恒常化用以識別高自殺風險學生的「三層應急機制」。

浸信會愛羣社會服務處「兒童及青少年身心健康服務」於去年11月至今年4月成功訪問1,646位中學生，結果顯示，整體受訪學生的幸福感只屬一般，平均分僅為2.63分；僅26.3%學生的幸福感達5分水平。而整體受訪學生的抑鬱平均分為5.42分，屬正常水平；但約兩成受訪學生出現中度至非常嚴重的抑鬱（25.5%）或焦慮（20.5%）徵狀，須盡早尋求專業協助。

逾半學生常狠批責備自己 整體受訪學生的壓力平均分亦屬正常水平，27%學生呈不同程度的壓力徵狀，17.9%更達中度至非常嚴重程度，須尋求專業協助。學生最普遍出現的壓力徵狀依次為「我為小事而煩惱」、「我對很多事情感到有壓力」及「當別人打擾我時，我很生氣」。調查又發現，受訪學生自我批評平均分屬中等程度，57.4%學生的自我批評達中等或以上程度，他們常會狠批及責備自己。

學生Windy表示，曾因功課難度加深未能適應，並被朋輩排斥，引致經常頭痛、手震及腸胃炎，之後確診重度焦慮症，覺得人生「玩完」，一度自殘甚至有輕生念頭，直至擔任義工後，開始結識新朋友，並意識到原來自己都可以發光。她勸喻學生讀書不是唯一出路，人生有很多選擇。