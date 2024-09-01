航空安全響警鐘 質素有如泥沙下

國泰航空繼去年6月發生客機尾轆故障，緊急煞停導致十多人受傷的嚴重事故後，昨日又傳來另一宗動魄驚心的事故，再次敲響航空安全的警鐘。台灣高雄國際機場昨晨突然傳出巨響，編號CX431客機引擎驚現火光，隨即中止起飛並返回停機坪，275名旅客行程受阻。

國泰事後指出，事件中無人受傷，員工已安排受影響乘客轉乘另一航班返港，但對於航機究竟出了甚麼問題，並無明確交代。機上乘客猶有餘悸，指飛機當時正加速準備起飛，右側引擎竟冒出火光，並傳出類似爆胎的巨響。從較近距離可見，客機兩側引擎均打開協助減速的推力反向器。由於推力反向器打開後會露出內部結構，看似失去外殼零件，台媒一度聲稱引擎出現「破洞」。

航空安全怎麼強調都不過分，今次起飛即出事，算是有驚無險，不幸中的大幸，皆因一旦在空中才發生事故，引擎着火絕對非同小可，造成的人命傷亡難以估計。疫後航空交通逐漸復常，飛來飛去已成常態，港人特別熱衷外遊，偏偏國泰事故一浪接一浪，日前才有一班前往法蘭克福的國泰航班，在乘客登機後始通報客機廚房設備有問題需維修，機上乘客呆等數句鐘始安排落機，最終延至翌日才起飛。小至廚房壞了，大至引擎出現故障，以至甩轆甩廁所門幾成國泰「日常」，顯見國泰航機的質素泥沙俱下。

本來，年紀大，機器壞，客機老化不足為奇，但航空公司絕對有責任做足保養和維修，否則稍有疏漏，隨時釀成難以挽回的奇災巨禍。國泰在復常後事故頻頻，究竟是否有足夠的恒常檢查維修，不能不令人疑問。工會曾經指出，疫情期間國泰大幅裁員，連維修人員也不能幸免，以致在復常後一直無法聘請足夠人手，令問題不斷累積，惡果逐漸浮現。

至於職員質素良莠不齊，亦成國泰痼疾。去年的空姐拒向非英語乘客提供毛氈事件，引發極大爭議，也反映國泰待客之道非常不足；今年又有機師學員在美國飛行學校受訓時發生多宗事故，竟然不作出匯報，引來美國聯邦航空管理局調查，國泰後知後覺，管理可謂一塌糊塗。

港府在疫情期間曾破天荒向國泰注資打救，國泰又定位為香港的航空公司龍頭，服務質素卻屢受詬病，如今連航空安全也每況愈下，怎能不令香港人傷心？更不必說，國際間的航空安全警鐘長鳴，尤以波音客機出事頻率最高。例如美國阿拉斯加航空公司一架客機，在今年1月5日飛行途中突然窗戶飛脫，爆發九霄驚魂，把乘客嚇個半死。遑論兩宗737 Max客機空難失事，造成346人罹難，震驚世界。

由此可見，航空公司又好，飛機製造商也罷，必須將航空安全放在首位。惟有安全可靠的飛行質素，才能予乘客以信心。香港作為國際航空樞紐，同龍頭國泰的關係密不可分，兩者相輔相成，一榮俱榮，一損俱損。明乎此，國泰必須知恥近乎勇，正視機件故障和服務質素問題，民航處亦須加強監管，否則別說航空樞紐地位不保，搞出人命才是恨錯難返。