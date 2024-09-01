龍七公：打破自由雙標 重建秩序共識

近日《立場新聞》案宣判，涉案3名被告均罪名成立，案件押後至9月26日判刑。過去香港反對派在西方輿論場包庇下，曾將煽動、毀謗的行徑包裝成所謂的「自由」，甚至吹噓成「普世價值」；但自從2021年美國國會山莊暴動後特朗普的社交媒體帳號被封、英國近期發生的暴動，到近日社交通訊平台Telegram創辦人在法國被捕，都說明了他們所擁抱的價值，在西方也不過是葉公好龍。我們追求自由，自由是人類社會的美好嚮往，但自由的內涵、個人自由與公共權利之間，本來就一直被討論，而自由需要在法律的秩序之中，明顯已成為共識。

《立場新聞》案宣判，《立場新聞》的出版公司、其董事兼前總編輯及前署理總編輯，被控串謀發布及/或複製煽動刊物罪，3名被告均被判罪名成立。案中17篇疑涉煽動性質的文章，被裁定11篇具煽動意圖。法官於判詞中指出，涉案多篇文章沒有任何客觀基礎，是以假消息散播憎恨及反政府情緒，攻擊國安法，美化暴動者行為，企圖以錯誤事實，引起公眾對特區政府及執法部門的憎恨。

打着「自由」的旗號真的可以無界限？美國在國會山莊暴動後示範了他們的雙重標準：多個社交媒體立即將特朗普的帳號封停，令原本一度打擊TikTok的特朗普，今天也改變了。而英國多地近月發生排外暴動，當地警方聲言會追捕在網上煽動暴動的鍵盤戰士。其實英國已於去年10月通過《網絡安全法》，授權當局監督科技企業，若企業未能就平台煽動暴力或恐怖主義的非法內容採取行動，需面對高額罰款。法案原定明年開始執行，暴動發生後，英國政府表示會重新審視法案，包括進一步擴大適用範圍。

西方國家中回力鏢 此外，法國日前拘捕並起訴Telegram創辦人杜羅夫。據報道，杜羅夫遭起訴的罪名包括涉嫌共謀經營一個允許進行非法交易、上傳兒童性虐圖片、進行毒品交易和欺詐的網絡平台，並拒絕向當局提供訊息、從事洗黑錢以及提供犯罪分子加密服務等。有媒體指出，杜羅夫遭起訴，形同要科技業界老闆對旗下社媒平台上所有用戶的行為承擔責任，更涉及平台對網絡言論、隱私、安全的角色及責任範圍的爭論。

在網絡化之後，訊息傳遞更容易，但伴隨着造假、造謠、誹謗、煽動等的成本也更低。西方國家過去每每以「言論自由」、「新聞自由」來指摘發展中國家，但面對自己「美麗的風景線」，都今是而昨非。當然，我們能在短短數年就看到美西方的回力鏢打到自己，顯示我們已走進了一個新時代、大變局中。「雙標」不斷地顯露，說明我們社會中過去被鼓吹的所謂「普世價值」，不過是西方自吹自擂、自己做不到卻加諸其他國家和民族的虛假建構和忽悠罷了。擺脫雙標，我們從實踐中看到，自由是需要在法治和秩序之下。重建對自由的共識，我們才能享受真正的自由。