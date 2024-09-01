撥亂反正：西方自由的事實與謊言

通訊應用程式Telegram的俄裔始創人，同時擁有法國、阿聯酋等多重國籍的杜羅夫，日前在入境巴黎時被捕，理由是他拒絕與有關當局合作，打擊其通訊平台上的色情、暴力、販毒和洗黑錢等犯罪資訊，還有被指涉及家暴等指控。法國總統馬克龍強調拘捕行動是按當地法律行事，不涉打壓言論自由或其他政治動機。但許多人都認為美國是今次事件的幕後黑手，並與之前的阿桑奇及斯諾登事件相提並論。

事件再次凸顯美西方對人權自由的雙重標準、事實與謊言。正如俄方官員指出，俄羅斯當局多年前禁制Telegram在境內使用時，多個美西方政府及所謂的言論自由組織都大肆批評俄方，但現在卻對法國的拘捕行動默不作聲。

還記得香港當局近年為了打擊黑暴和國安相關罪行，依法查封了多個網頁、社交帳戶與群組，以至盛傳（但最終未有實行）會立法打擊網上假資訊和封殺包括Telegram等加密通訊平台，也遭到美西方的強烈譴責。但同樣，當言論與網絡自由威脅到自己的國民、國安或政治、經濟利益時，美西方的政府和政客便會毫不猶豫地反口變臉。

事件另一讓人深思的是，杜羅夫當年正是為了逃避政府的打壓而離開俄國，走到號稱最自由、包容的法國，但最後仍難逃厄運。假設杜羅夫沒有俄羅斯血統，而是美國、澳洲或烏克蘭人，相信其獲得的待遇、支援和輿論反應會大相逕庭。

不少中國人、香港人，在不同年代以不同方法跑到歐美生活，無所不用其極以求取得有關國家的國籍，希望其人權自由可得到更好保障。但隨着西方的恐華反華情緒高漲，一旦不小心踩中尤其是美國政府的紅線，這些國籍保障便會隨時失效，與人無尤。