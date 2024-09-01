自成一家：積極出招搶台灣人才

兩岸關係在賴清德上台後愈趨緊張之際，香港時隔14年再度舉辦全球華僑華人促進中國和平統一大會，並邀請到中央統戰部部長石泰峰赴港參會，不少人認為反映香港在推進兩岸統一方面可以發揮重要的角色。這一看法似乎有點一廂情願。

和統會是一個促進兩岸統一的全球性會議，按照慣例，自2000年以來幾乎每年都會在世界不同城市輪流舉行，今年剛好輪到香港再次做東，而香港作為中國城市之一，中央統戰部部長不來港出席恐怕說不過去。換言之，香港今年舉辦和統會有其意義，但不宜過度解讀。

至於石泰峰在大會上表示，香港的「一國兩制」將為實現兩岸統一提供借鑑和發揮作用，亦只是客套話而已。2019年香港爆發反修例風波後，「一國兩制」對台灣民眾的示範效果已經大減。當然，香港作為國際化大都市，與台灣一向有緊密聯繫，在兩岸交流當中能夠擔當一定的角色。石泰峰的說法某程度而言亦不無道理。

據台灣交通部觀光署數據顯示，在反修例風波的前一年即2018年，有160萬台灣人到香港旅遊，同年去大陸的只有410萬人次。香港是彈丸之地，竟然能吸引這麼多台灣人到來，可見不能小覷香港在推動兩岸民間交流的角色。

其實每天往來港台的航班很多，兩地民眾都使用繁體字，彼此交流沒有隔閡；而且香港是飲食和購物天堂，不少台灣人樂意到香港居住。香港正在搶人才，大可積極招納台灣人才赴港工作。雖然近年台灣對香港態度消極，給港台關係帶來負面影響，但只要香港持續加強兩地民間的正常交往，一定能吸引部分務實的台灣人赴港發展，這對兩岸統一大有幫助。