冰鑑春秋：戰神神話即將終結？

「烏軍如砍菜切瓜，把俄軍打的落花流水，這首先得歸功於西方武器好犀利。」台灣一篇評論文章開頭便這樣寫，接下來作者大肆吹噓歐美武器好棒棒，俄羅斯被打得丟盔卸甲、完全被碾壓，彷彿烏克蘭奇迹般逆轉戰局，普京失敗已成定局。

除了讚揚西方船堅炮利、俄羅斯抱頭鼠竄，作者還將烏克蘭總司令西爾斯基捧為「戰神」，宣稱就是他精密布局了十大關鍵，才創造了輝煌戰果。而現在俄羅斯岌岌可危，不僅庫爾斯克戰果持續擴大，還會外溢到鄰近的布良斯克與別爾哥羅德，甚至烏軍可能揮軍克里米亞收復失土！作者認為，若大陸與北韓不派兵救援，普京危在旦夕，但這兩國又不是傻瓜，怎會在此時出兵呢？

如果看到這裏，你開始想問作者究竟嗑了甚麼，都給我來一點，那你就錯了！因為在台灣，支持烏克蘭、貶低俄羅斯幾乎已成為一種信仰，提及任何不利於烏克蘭的消息都會被打成「黃俄孝子」，他們還堅信烏國在北約的支持下終將獲勝，普京末日就在眼前。可惜現實是殘酷的，儘管澤連斯基近日積極游說西方所謂「勝利計劃」，要北約投注更多資源協助烏國，但西爾斯基卻坦承庫爾斯克開闢的新戰場並沒有達成減緩烏東俄軍攻勢的戰略目的，戰略要地紅軍城已形成一個突出部，烏克蘭在烏東對俄軍愈來愈難以作出有效抵抗。而被台灣軍迷吹上天的F16，最近也被證實已有一架墜毀，飛行員一同殞命。

隨着凜冬將至，烏克蘭若不趕快將入侵俄羅斯的軍隊撤回，馬上就會面臨孤軍深入缺乏補給、進退不得的窘境，屆時若烏國部隊遭遇重大挫折，甚至被包圍殲滅，非但西爾斯基的戰神神話破滅，烏克蘭在談判上也將處於更加不利的地位。