橫眉冷看：戰術恰當 戰略錯誤

俄羅斯與烏克蘭的戰事，雙方互有攻守，正陷於爭持局面。8月初，烏克蘭奇兵突起，攻入俄羅斯庫爾斯克州，佔去逾一千平方公里的領土。莫斯科卻不急於奪回失土，近日反而猛攻烏克蘭境內的紅軍城，紅軍城一旦失守，波克羅夫斯克的交通樞紐便全面崩潰，對烏克蘭的戰局甚為不利。

俄軍這一着，儼然是「圍魏救趙」，在戰術上委實高明，但在戰略上，尤其是戰爭心理學上，卻未必恰當。俄羅斯是世界第二大軍事強國，要排座次，還比中國略高一名。俄烏兩國強弱懸殊，雙方對陣，情形就等同於中國和菲律賓開戰，菲方就算得到美西方國家彈藥槍炮的援助，按理也不可能是解放軍的對手。

假設中菲之戰打了兩年多之後，雖然菲律賓軍隊折損甚多，但他們突然冒險犯難，派出一支海軍部隊，將香港的大嶼山攻佔下來，並揚言稍後計劃由東涌的學校開始，廢除中文，改而推行菲律賓語教育。

香港人以至全中國的人若然受此奇恥大辱，肯定是一天也不能忍受，就算解放軍馬上報復，將菲律賓整個呂宋島拿下以作補償，相信中國人都不會同意。大家一定在想，人民子弟兵要是有能力，何不捨遠圖近，先將大嶼山奪回？

斯拉夫人的民族自尊感，可能比中國人更強，中國人不能忍受的恥辱，斯拉夫民族就更不能。俄軍今番用「圍魏救趙」之策，並不完全適用於俄烏戰場，處身於庫爾斯克州的俄羅斯人，大抵多等一天也嫌太長，他們就像盼星星、盼月亮一般，期盼自己國家的軍隊早日到來解救。俄軍在烏克蘭紅軍城即使取得再輝煌的戰績，似乎都跟失陷區內的俄羅斯人，沒多大關係。