筆下風雲：市道死寂 難復舊觀

本港消費市道持續不振，7月份零售業銷貨總額為291億元，較去年同期暴跌11.8%，跌幅大過市場預期，而且連跌5個月；今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，亦較去年同期下跌7.3%。香港零售管理協會對跌幅回升至雙位數感憂慮，業界普遍對9月銷情亦不樂觀，有會員估計生意跌幅最高可達40%，堪稱駭人聽聞。

其實，個別商場人流仍然暢旺，但不能否認的是，人們睇多買少，尤其服裝、鞋履這些非必需品，店舖往往門堪羅雀，遑論珠寶名錶等奢侈品。數字亦顯示，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌25%；服裝跌16.6%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌17.9%，跟筆者觀察結果相近。

此外，汽車及汽車零件跌27.9%；家具及固定裝置跌22.4%，更跟港人北上消費由飲飲食食轉為更多元化有關。網上不時有群組分享，淘寶訂造傢俬的經驗和成品，有師傅上門度尺，個多月後就有人上門組裝，效果往往不錯，但價錢是香港的一半甚至更平；更別說深圳當地出售的家品愈來愈精美，儘管售價不算特別便宜，但跟香港仍有差距。

面對此情此景，港府當然又有藉口賴天賴地。7月份是暑假旅遊旺季，港府推說港人外遊影響零售市道。至於「中央政府的多項惠港措施，以及政府推動盛事經濟、提振市面氣氛等，應有助促進零售業務」，這些回應更是月月如是，搬字過紙，只需Copy And Paste即可。然而月月都如是說，零售數據則月月跌不休，好意思嗎？實情是，面對所謂的經濟轉型，不僅商界無所適從，港府也是無招應對，高官惟有「敦起」家長口脗，叫人要識變求變。但當港府也只知因循地以盛事經濟說事，究竟識變在哪裏？