龍吟虎嘯：使命所繫的軍事行動

中央軍委副主席張又俠，日前在北京會見美國國家安全顧問沙利文。這一舉動突出了解放軍貫徹落實中美元首峰會共識、對美軍事工作及台灣問題上的重要作用。張又俠說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。他強調，堅決反獨促統是解放軍的使命職責所繫，對「台獨」勢力的肆意挑釁，解放軍必須予以反制；中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敍事。

中美之間有可能發生軍事衝突，呈現緊張局面，主要在台灣問題上，美國或明或暗地支持民進黨當局「台獨分裂」路線和挑釁，主要是因為美台軍事勾連及美國武裝台灣。對此，解放軍必須反制，這就造成中美潛在軍事衝突。美國當然知道問題之所在，知道一旦中美因台灣問題發生軍事衝突乃至戰爭，責任完全在美方，完全是美國錯誤而危險的對華對台政策所致。然而，美方從來不承認這些，而是反咬北京「改變台海現狀」、「破壞兩岸和平穩定」，標榜其支持「台獨」、武裝台灣，是為了「維護現狀」、「維護和平穩定」。

美國這麼多年明裏暗裏支持「台獨」，當北京不斷揭露和強烈反對之時，華府又總會聲稱「不支持台獨」，試圖蒙騙世人；沙利文今次來華又再重彈舊調，想要再次糊弄北京。中國則明確警告美方，必須把「不支持台獨」的承諾落到實處，不能言行不一，說一套做一套。張又俠要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敍事，就是再次警示美方，要把「不支持台獨」的承諾落到實處。

不管美國在「台獨」問題耍甚麼伎倆，大陸在反獨上已採取了實實在在的行動。據台灣軍方報告，解放軍飛機去年在台海周邊地帶飛行超過9,200趟，在空中時間2.9萬小時；軍艦逾7萬次航行，在海上時間170萬小時。這些就是解放軍反獨促統使命職責所繫的具體軍事行動。