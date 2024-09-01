坦言集：中國援俄

美國國家安全顧問沙利文日前訪華，會面之後，美國聲稱外交沒有進展。沒有進展，首先要問他來華談甚麼？據會後公報，美國只是重申對華立場，卻是一直以來的表面立場，實際政策與之相背。美國不會因這些立場而特別來華談判，這也不是沙利文所可談判。習近平接見只表示中國尊重美國，但並沒有新的政策表達，僅重複這幾年中國堅持的立場。沙利文訪華似乎沒有多大目的，可是為何要訪華，也為何習近平要接見他？

沙利文訪華會見的是中國外長王毅、中央軍委副主席張又俠，前者屬外交禮節，後者才是他訪華的真正目的。張又俠是最資深的軍委副主席，主持軍委的日常工作。作為中國軍隊系統與政策的負責人，他與沙利文會面，應該是談重要的軍事問題。公報沒有說明議題是甚麼，只強調是中央軍委負責人代表軍方多年來首次與美國國家安全官員接觸。

接觸甚麼呢？美國有評論說這是基辛格式接觸，基辛格在同樣的職位上，1971年秘密訪華，達成尼克遜訪華的政策大變。若沙利文真的是基辛格式接觸，不可能是中美元首見面，因為這已不是甚麼政治禁忌，恒常會面機制已成，可是秘密會議的性質可能還存在。按現時國際形勢，應是中美有關俄羅斯與烏克蘭戰爭。公報全不提俄烏戰爭似乎不合理，也與美國指斥中國助俄的宣傳攻勢不太協調。

俄烏戰爭正處於轉折點，一個可能是由庫爾斯克突襲演變成北約與俄羅斯的歐洲大戰；另一可以並存的可能是北約在烏東戰敗，俄軍直逼基輔，截阻北約西侵俄羅斯，這亦同樣會引起北約策動的歐洲大戰。習近平接見沙利文，不是因沙利文的政治級別，而大有可能是美國通報中國，將會採取怎樣激烈的行動，改變俄烏戰爭，同時警告中國不要介入。這個議題涉及中國軍方的反應，包括美國要抑制中國任何助俄的準備行動，目的是阻嚇中國助俄，以便美國借北約名義挫敗俄羅斯。中國的反應似不會公開表態，但近日已增加與俄貿易，以民用物資支持俄國的軍工生產，與北韓、伊朗的武器出口，一起增強俄國抗戰的力量。

可是，若美國全面攻俄，中國需要進一步部署怎樣才是最有效的援俄工作。現時有點似韓戰後期但倒轉，不是蘇軍支援中國志願軍，而是中國支援俄國。但具體能怎樣做呢？