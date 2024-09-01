情困女墮性交轉運騙局 2人被捕

【本報訊】上周四（8月29日）晚上約7時，執法部門接獲一名32歲女子報案，指她早前在可提供占卜服務的社交平台Instagram一帳戶介紹下，認識一名自稱占卜師的男子，對方訛稱可透過與她發生性行為，達到「性交轉運」的目的。對方其後誘使女事主於上周三（8月28日）凌晨，在牛頭角女事主的住所發生性行為，同日下午女事主再被對方誘騙到觀塘一商廈單位，該男子聲稱可替她開設高回報投資帳戶，從而詐騙30萬元現金及以信用卡購買價值10萬元的購物券。騙徒得逞後，隨即要求女事主加大投資金額及再次發生性行為，她懷疑受騙遂報案求助。

警員經調查後，於前日凌晨以涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」及「串謀詐騙」罪，拘捕一名30歲本地男子。初步調查相信，案件涉及有組織犯罪集團，並鎖定一名女骨幹成員及3個位於觀塘作詐騙用途的商業單位。同日下午，警員持法庭手令搜查該3個位於同一商廈的單位，拘捕一名正離開單位的25歲本地女子，相信她為涉案Instagram帳戶及犯罪集團操控人，同時在單位內檢獲約兩萬元犯罪得益、不同占卜用品、大量銀行卡、電話卡、電腦設備、記帳簿、點鈔機及大量避孕套。

高回報引誘 氹大額投資 初步調查顯示，該犯罪集團運作約一個月，集團首先以網上平台提供收費塔羅占卜服務作招徠，聲稱可以隔空施法，改變事主命運，再由操控人分派假占卜師與事主會面，假占卜師即以性交轉運誘使事主發生性行為，繼而再以高回報誘使事主向詐騙集團投資大量現金、或以信用卡購買現金購物券，過程中亦要求事主提供身份證及工作證明以作占卜用途。3個涉案商業單位用作擴充犯罪集團規模，相信行動已瓦解一個犯罪集團，拘捕行動仍在進行。

據了解，男疑犯報稱無業，女疑犯為占卜師，女事主從事文職工作，由於遇到感情問題，因此在網上尋求占卜師幫助而受騙。假占卜師聲稱身上有能量，與女事主性交後可以提高其運氣指數，每次占卜收費數百至數千元不等，透過轉數快等電子支付收款。