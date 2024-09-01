機艙老鼠6日3宗 又有400萬名錶失蹤

內地漢瑞士抵港 至找換店外始報案 持外國護照的中年中國籍男子，早前由瑞士乘搭航機、於前日深夜抵港後，詎料步出機艙不久，便聲稱其一隻約值逾400萬元的名錶不翼而飛，並懷疑在航班上遭「機艙老鼠」覷準偷去。執法部門經初步調查後，把案件列作「盜竊」，同時聯絡相關航空公司追查案件。這是繼上周日（8月25日）一日內揭發兩宗航機旅客失竊財物後，6日內發生的第3宗同類案件。

前晚深夜近11時，一名中國籍男子乘搭航機抵達香港國際機場，他隨同其他乘客魚貫落機後，步行至一間找換店對開時，卻發現自己的一隻約值416萬元的名貴手錶不知所終。他仔細翻查行李，依舊未能尋回名錶，在思前想後下，懷疑在航班上遇上「機艙老鼠」，遭人伺機盜去手錶，事主隨即報案求助。

3宗盜竊案暫僅拘1男 警員接報到場了解，經初步調查後，把案件列作「盜竊」處理，同時聯絡相關航空公司職員協助，以便追查案件的經過。據了解，報稱失竊名錶的男子姓鄭（42歲），持有法國護照，由瑞士乘搭航機抵港。

計及上述一宗，這已是6日內被揭發的第3宗機艙盜竊案。8月25日凌晨零時許，香港快運一班由越南峴港飛抵香港的UO561航班，一名姓葉（39歲）男乘客，發現其擁有的一隻價值33萬元手錶、一批現金及信用卡不翼而飛。警員其後登上航機調查，並在一名男乘客的行李箱內發現懷疑贓物，遂以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓陳（57歲）的內地男子。

同日晚上8時許，一名姓高（37歲）中國籍遊客，乘搭越捷航空客機由越南峴港飛抵本港，在落機約兩小時後，他接獲銀行通知有一筆約3.6萬元的交易。其後他發現涉及該項交易的信用卡不知所終，遂立刻取消相關交易並報案求助。執法部門經初步調查後，把案件列作「盜竊」，暫無人被捕。據悉，高男曾經在航機上睡覺，其背包則放於座位上方的手提行李櫃內，不排除有「機艙老鼠」趁機盜走信用卡及支付交易。