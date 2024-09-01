懶理行動不便婦過斑馬線 3車照直駛

【本報訊】網上近日流傳一段行動不便婦人橫過斑馬線的影片，相信地點位於荔枝角美孚新邨百老匯街一斑馬線，片段顯示一名持助行架的婦人由左至右橫過斑馬線，期間一輛七人車及一輛Tesla電動車越過斑馬線，與婦人相距僅一米多，隨後一輛白色私家車司機見有一名男子橫過斑馬線遂告停下，惟當時婦人仍未步離斑馬線，司機隨即開車，片段至此結束，影片則未有標明事發日期。

至昨日凌晨，已有300多名網民就事件熱議，有人矛頭指向拍片者，「你咁離譜嘅，你咁正義唔過去幫手？拍片對你對佢有咩幫助？」但亦有人撐拍片者「影得好」、「做得好好」，另有網民發問，「私人地方都係under法例」、「我意思都係咁樣，但係我想講嘅就係呢一條條例適唔適用於私人地方呢？定係所有交通條例都係涵蓋曬（晒）所有地方，包括私人地方？」、「美孚日常」、「私家路……」，亦有人表示「法例斑馬線上有行人就要停車讓行人過晒先行得，所以3架都告得」、「擧（舉）報送佢哋3架車一程」、「最尾個部ok，頭兩部危駕」。