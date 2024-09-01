禁餵野鴿 今起發現即罰五千

【本報訊】餵飼野鴿引起環境衞生問題，由今日起一被發現就要罰錢！禁餵野鴿新例已於今年8月1日起生效，其相關刑罰為最高罰款10萬元及監禁一年；另外亦就非法餵飼行為引入定額罰款5,000元機制。由今日起，執法人員一旦發現任何人非法餵飼野生動物或野鴿，會即時採取執法行動，不會再事先作口頭警告。

政府去年提出《2023年野生動物保護（修訂）條例草案》，把禁止餵飼野生動物的範圍擴展至野鴿，執法人選類別擴至食環署、康文署和房屋署，草案在今年5月立法會三讀通過，並於8月1日生效。

黑點加裝攝錄機 實際上，政府早於2022年發出《2022年（1999年禁止餵飼野生動物公告）（修訂）公告》，當時多名議員均質疑該次修訂為何沒有涵蓋野鴿。政府去年再提出修例，把禁飼擴展至野鴿。政府早前曾指，雖然之前已就人為餵飼野生動物問題進行修例，然而當時野鴿不屬條例下的野生動物，所以當局提出修例增加罰則和將野鴿納入野生動物之內，同時在非法餵飼黑點加入攝錄機，以便進行執法。