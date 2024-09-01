塞爆觀塘 運輸署擬調整燈位時間補鑊

【本報訊】觀塘偉業街及開源道的迴旋處日前改為十字路口，但改動後的上班時段，開源道往觀塘碼頭方向嚴重擠塞，中小學明日開學，路面情況未知會否受到影響。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，運輸署會繼續密切監察該處情況，適當調整交通燈時間。

優化路口臨時交通安排 林世雄在網誌回應時表示，留意該十字路口啟用的情況，理解市民包括職業司機對在開學日附近一帶交通的關注。運輸署會繼續密切監察該處的情況，亦會適當調整交通燈時間，並與相關工程團隊跟進及優化該路口的臨時交通安排，包括協調巴士公司以確保鄰近的觀塘碼頭巴士總站運作正常。

該處改為十字路口後，當局先後實施相關改善措施，包括開放觀塘碼頭巴士總站往偉業街（九龍灣方向）的應急臨時出口；於觀塘碼頭巴士總站往偉業街（麗港城方向）髹上黃色方格道路標誌，以保持出口交通順暢；恢復開源道3線行車，通過改善灣位的迴轉半徑，讓巴士及重型車輛可安全地由開源道左轉至偉業街（麗港城方向）；優化及增設交通標誌及道路標記，提醒駕駛人士交通改道路線、不可在路口掉頭及阻塞路口；增設方向指示標誌，引導駕駛者及行人前往主要目的地等。