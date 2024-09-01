東呼即應：開源道改十字路口未解咒 塞車頑症開學堪憂

觀塘交通規劃落後 東呼即應落區探究 政府上周日（8月25日）將觀塘偉業街/開源道由迴旋處改為十字路口，原意是紓緩交通擠塞。惟改路後首個工作天，上址交通比前更擠塞，有搵食車司機投訴「未改前行到4轉車，依家塞到走得3轉」。《東呼即應》到現場了解情況，有區議員指上址仍有不少路面障礙物，擔心明日開學後出現擠塞情況，希望不同政府部門加強協調，亦應多與當區持份者做好事前溝通。有關注團體則稱，觀塘區的道路規劃停留於60、70年代，以現有觀塘區的資源，根本不可能承受那麼多汽車進入該區。

觀塘交通早被戲謔為「一念觀塘 一念地獄」。觀塘區議員柯創盛表示，由迴旋處改建十字路口的第一個上班日，已收到零星市民表達當日早上出現慢車，以至塞車情況。當日本身開源道有3條行車線，因緊急維修變了兩條線，於是形成大量車流堵塞，車輛去到開源道另一邊，反映路面容量的問題。

區議員倡整理水馬障礙物 明天就是開學日，柯表示，擔心開學首日亦會出現擠塞情況，所以在這段期間，他們已不斷相約相關政府部門進行實地視察及舉行會議，亦期望當局整理路面障礙物及現場水馬。另外就整個交通安排，他認為要及早作出呼籲，亦要增加指示牌，方便駕駛者或行人。

柯創盛認為政府部門可以做得更好，因為這個工程涉及到不同政府部門，當中包括土木工程拓展署、運輸署及執法部門，以至工程團隊等，如果能夠加強不同政府部門的協調，以至跟當地區議會、持份者、工廈或相關人士做好事前溝通，相信這個情況一定會有改善。

香港公共交通智庫幹事陳迪遙指出，60年代時政府剛發展觀塘區，包括發展住宅，直到60年代末，開始規劃觀塘工業區，大約在70年代時落成，並達到高峰期，當時的道路與現在沒甚麼分別。60年代的觀塘區只有一些巴士行駛，故現有觀塘區的資源，根本不可能承受那麼多汽車駛入。

當局：最高級別應對開學 對於將觀塘偉業街／開源道迴旋處變十字路口，陳質疑政府有否想過改善措施，以至加強交通規劃，令到巴士、小巴這些交通工具順利來往觀塘。他舉例說，有很多巴士線以觀塘碼頭為總站，現時駛到改為十字路口的開源道，由於現場加設交通燈，出現大擠塞，影響從觀塘開往新界或其他地區的巴士服務，希望當局認真檢討。他又認為，巴士可以幫港鐵分流乘客，否則這根本是「死症」。

就駕駛人士擔心開學日觀塘塞車情況會變得更嚴重，運輸署回覆《東呼》查詢時指，將會在明日開學日上午，以最高級別的聯合督導模式運作，並會聯同執法部門及各公共運輸營辦商共同實時密切監察當日交通及公共運輸服務情況，有需要時會實施相應交通管理措施。

事實上，觀塘塞車問題早已成為出入該區人士的噩夢。根據政府統計處資料，2023年觀塘人口高達67.2萬，雖然沙田及元朗的人口更高，分別有70.5萬及67.5萬，但沙田及元朗的面積分別是68.72及138.48平方公里。反觀觀塘只有11.28平方公里，地方小小就要應付67萬人的出行需要，先天已有局限性。而隨着將軍澳區不斷發展，出入將軍澳的車流亦為觀塘交通構成一定壓力。

政府將觀塘偉業街／開源道由迴旋處改為十字路口，路面有不少障礙物及水馬，加劇塞車問題。 東呼即應爆料熱線