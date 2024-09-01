醫健：伶牙俐齒：植牙又植骨？骨從何來？

牙齒缺失，影響進食和美觀，亦怕尷尬不敢露齒笑。近年來，隨着科技進步，植牙已成為修復缺失牙齒的重要選項。植牙是在牙槽骨植入用惰性金屬如鈦（Titanium）製成的植體，當骨與植體愈合和連接（Osseointegration），再於植體上鑲嵌假牙。由於假牙是直接連上牙槽骨，功能和力學上一般會較可移除的假牙優勝，亦免卻帶假牙帶來的不便和尷尬。

能否成功植牙，其中一個重要的考量，是植牙位置有否足夠的骨頭去包圍整支植體。當然，植牙角度、咬合關係、神經線和血管位置等都是重要的因素。牙齒脫落或拔除後，牙槽骨可能有不同程度的收縮，在計劃植牙的時候可能未必有足夠的骨，而需要配合植骨才能成功植牙。

植骨的材料可歸分成4大種類：自體骨（Autograft）、同種骨（Allograft）、異種骨（Xenograft），以及合成骨（Synthetic bone）。自體骨是用病人自身的骨，如智慧齒旁較厚的顎骨。自體骨移植擁有最好的骨再生效果，但需要多一個傷口取骨；同種骨是用處理過的人骨製成品；市面上最常用的骨粉一般是牛骨製成，屬於異種骨，其骨傳導性（Osteo-conduction）亦非常有效，可於植體幫助引導骨再生。

順帶一提，香港政府對植骨的物料有嚴格的監管。公司需要為牙科用骨製品的來源、生產方法和過程等作詳細申報，以確保骨製品的安全性和合法性。市民在香港植牙和植骨時可以倍加安心。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授 梁耀殷